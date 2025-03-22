Мужчина сгорел заживо у Вечного огня на площади Победы в Рязани

В Рязани мужчина сгорел заживо у Вечного огня на площади Победы. Подробности сообщили РЕН ТВ в региональном СК.

Очевидцы разместили фото и видео с телом мужчины с монумента Победы в социальных сетях. На кадрах видно обгоревшее тело, которое лежит в непосредственной близости от Вечного огня.

На вид мужчине было от 40 до 45 лет. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер до приезда скорой помощи.

Правоохранители пока не установили личность погибшего. Также неизвестно, как он получил ожоги.

Ранее в Ессентуках 33-летний мужчина сгорел на крыше электрички после удара током. Очевидцы произошедшего рассказали, что молодой человек погиб за две минуты.

Также мы писали, что в США 18-летняя чемпионка по прыжкам с шестом попала в ДТП и сгорела заживо.