Сгорела заживо: 18-летняя чемпионка по прыжкам с шестом погибла в ДТП

В США авария унесла жизнь 18-летней первокурсницы Университета штата Луизиана и чемпионки по прыжкам с шестом Диллон Рейденауэр. Вместе с ней погиб и второй участник аварии, передает The Washington Times.

Смертельное ДТП произошло в среду, 26 февраля. В тот день девушка ехала за рулем легкового автомобиля Honda Accord. При попытке повернуть налево в нее врезался 23-летний молодой человек на мотоцикле.

Удар оказался таким сильным, что оба транспортные средства загорелись. Чемпионка по прыжкам с шестом и мотоциклист погибли на месте аварии: спасти их возможности не было.

Ранее сообщалось о смерти экс-полузащитника итальянской футбольной команды «Ювентус» Нико Идальго. Он умер в возрасте 32 лет. Долгое время спортсмен боролся с онкологическим заболеваем.