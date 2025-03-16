В Ессентуках 33-летний мужчина сгорел на крыше электрички после удара током
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В Ессентуках 33-летний мужчина залез на крышу электропоезда, следовавшего из Кисловодска и Минеральные воды, и получил смертельный удар током.
Очевидцы трагедии рассказали, что молодой человек «сгорел за две минуты».
С какой целью погибший залез на крышу неизвестно. Проводится доследственная проверка.
Информацию об инциденте сообщил мэр Ессентуков Владимир Крутников в своем Telegram-канале.
«На остановочной платформе Б. Уголь мужчина попал под напряжение. Информация об обстоятельствах случившегося уточняется», - написал чиновник.
Ранее в Подмосковье 13-летний подросток-зацепер получил удар током после того, как забрался на крышу электрички. ЧП произошло на станции Щелково. Несовершеннолетний рухнул с крыши электрички, на место была вызвана бригада скорой помощи.