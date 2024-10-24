«Кричал, что распорет мне живот»: отец учеников напал на учительницу в классе

В Якутске учительница написала заявление в полицию после того, как на нее напал отец учеников. У пострадавшей женщины зафиксировали травмы, в том числе сотрясение головного мозга.

О конфликтной ситуации рассказал представитель Народного фронта Антон Жондоров в соцсетях. По его словам, мужчина пришел в класс и начал общаться с педагогом. Через какое-то время он перешел от слов к действиям и несколько раз «боднул» пожилую женщину.

«Я растерялась и просто не знала, как реагировать и как себя защитить. Он кричал, что распорет мне живот», — привел слова педагога общественник.

Мужчина, как стало известно, и его супруга давно конфликтуют с учителями в этой школе. Несколько раз они просили, чтобы образовательное учреждение провели на нарушения, но из там не находили.

Ранее в подмосковных Химках учительница русского языка попала в скандал. Ее отстранили от работы из-за необычного образа.