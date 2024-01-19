Мужчина с двумя ножами атаковал пассажиров метро

22-летний мужчина с ножами набросился на пассажиров метро в Москве. Два человека получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, все произошло 19 ноября. Случившееся попало на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как налысо бритый мужчина, вооруженный двумя ножами, нападает на двух человек. Потасовка началась на станции метро «Лубянка», а закончилась на платформе станции «Кропоткинская». Виновником конфликта стал 22-летний житель, которого уже задержали.

Отмечается, что молодой пассажир начал конфликт по малозначительному поводу, а после инцидента скрылся. Но его удалось найти и задержать. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Ранее мы писали о том, что в Санкт-Петербурге двое нетрезвых местных жителей упали на пенсионерку с эскалатора в метро и сломали ей руку. ЧП произошло на станции метро «Площадь Ленина». После того как мужчины рухнули на пожилую женщину, она во время падения также получила ушибы головы и спины.

Также в метро Москвы пассажира порезали ножом. Мужчину госпитализировали. Происшествие случилось 8 января в зоне билетных касс на станции «Саларьево». Между двумя мужчинами произошел конфликт, он перерос в потасовку. В результате один из оппонентов ударил другого ножом.