Пассажира порезали ножом в московском метро

В метро Москвы пассажира порезали ножом. Мужчину госпитализировали.

Подробности инцидента приводит РЕН ТВ.

Происшествие случилось 8 января в зоне билетных касс на станции «Саларьево». Между двумя мужчинами произошел конфликт, он перерос в потасовку. В результате один из оппонентов ударил другого ножом.

Злоумышленник был доставлен в полицию. По факту случившегося начата проверка. Пострадавшего с телесными повреждениями увезли в больницу.

Ранее актриса Любовь Толкалина спустилась в метро, чтобы избежать пробок, и поделилась впечатлениями от поездки. Она ехала в вагоне, где было много пассажиров. Толкалина обратила внимание на отсутствие живого общения в метро: большинство пассажиров сидят в телефонах и никто друг на друга не смотрит. Подробнее читайте тут.