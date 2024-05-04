Мужчина расправился с собакой на детской площадке, а другому животному отрубил хвост

В одном из дворов Черкесска мужчина изрубил топором двух собак. Против россиянина уже возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животными. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на пресс-службу МВД Карачаево-Черкессии.

В полицию обратилась местная жительница. Выяснилось, что гражданин ранил кухонным топором двух собак. Мужчина осознавал, что животные могут скончаться в результате его действий. В итоге одна собака погибла, а вторая лишилась хвоста.

Теперь злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы по статье о жестоком обращении с животными.

Похожий случай произошел в Иркутской области. Фермер расправился с собакой тревел-блогерши после того, как питомец зашел к нему на участок.

Ранее мы писали, что россиянин похитил из банка больше 28 миллионов рублей, не выходя из дома. Житель Мурино несколько раз возвращал денежные средства на банковские карты через свой платежный терминал по операциям, которые не проводились.