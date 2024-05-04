Не выходя из дома: россиянин похитил из банка более 28 миллионов рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали 35-летнего жителя Мурино, который подозревается в хищении у петербургского банка более 28 млн рублей. Мужчина совершал преступления не выходя из дома, передает Фонтанка.

Схема по хищению средств заключалась в том, что житель области осуществлял их возврат на карты через свой платежный терминал. При этом операции на самом деле не проводились.

Таким образом, находясь дома, злоумышленник получил более 28 млн рублей. Через некоторое время в полицию обратился представитель банка. В итоге мужчину задержали.

При обыске по месту проживания у него обнаружили аппараты для приема безналичных платежей, два смартфона и документы. По факту кражи денег у петербургского банка возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве у школьника украли часы «Ролекс» за 1,5 млн рублей. В совершении преступления заподозрили его друга-игромана.