Мужчина пришел помочь с сантехникой и оказался обвинен в изнасиловании ребенка

В Ханты-Мансийске задержали 52-летнего мужчину, который хотел помочь знакомым с сантехникой. Его обвиняют его в изнасиловании девятилетней девочки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, все произошло вечером 18 сентября в Сургутском районе. Мужчина работает водителем погрузчика, но в тот день согласился помочь 29-летней знакомой с ремонтом сантехники. Отмечается, что он пришел в квартиру и домогался девятилетней девочки, которая является ученицей третьего класса.

Недавно подобное случилось в семье из Ленинградской области. Там задержали учителя игры на гитаре. Его подозревают в домогательствах к ребенку во время уроков. Как стало известно, 54-летний педагог работал в музыкальной школе и заприметил потенциальную жертву еще в 2016 году. На тот момент девочке было всего пять лет.

Ранее мы писали о том, как во Владивостоке мужчина напал на третьеклассницу и попытался раздеть. Девочку спасли школьники, которые поймали злоумышленника. Она находится в шоковом состоянии и не может ничего рассказать. Теперь ребенку потребуется помощь психолога.