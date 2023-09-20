Спасли школьники: мужчина напал на третьеклассницу и попытался раздеть

Во Владивостоке неизвестный мужчина напал на ученицу третьего класса и попытался ее раздеть. Инцидент произошел недалеко от школы. Об этом сообщает kp.ru.

По данным источника, это случилось в лесном массиве. Ребенок громко закричал, его услышали прохожие и школьники. Они спасли девочку и отвели в учебное учреждение, а после вызвали скорую помощь и полицейских.

В соцсетях появились кадры, на которых полицейские выводят из школы предполагаемого преступника в наручниках. Кто-то не выдержал и ударил мужчину. У пользователей появилось множество вопросов, как он там оказался?

По сообщению источника, третьеклассница пребывает в шоке и не может рассказать подробности случившегося. Свидетели говорят, что у девочки была кровь, но пока непонятно, что именно произошло. Есть версия, что ее ранили во время того, как тащили в сторону леса.

По обновленной информации, девочку спасли парни из школы. Один из них остался с ребенком, а другой догнал нападавшего и привел его в здание. Затем они вызвали правоохранителей. Ребенку теперь понадобится помощь психолога.

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