В Ленобласти учитель игры на гитаре 5 лет домогался ученицы на уроках в школе

В Ленобласти задержали учителя игры на гитаре. Его подозревают в домогательствах к ребенку во время уроков. Об этом сообщает издание Life.ru.

Как стало известно, 54-летний педагог работал в музыкальной школе и заприметил потенциальную жертву еще в 2016 году. На тот момент девочке было всего пять лет. Несовершеннолетняя хотела научиться играть на гитаре, поэтому родители начали водить ее на занятия.

Сначала учитель приставал к ребенку прямо во время уроков, но после решил, что это не очень удобно. Тогда он порекомендовал ей дополнительные уроки, которые проводились у него дома. Так девочка начала ходить в гости к мужчине. Рассказать родителям о том, что происходило за закрытыми дверями, она не могла, так как боялась.

Однако спустя пять лет встречи с педагогом стали для ребенка невыносимыми. После очередного «урока» она вернулась домой в слезах, и так стало известно о домогательствах.

Мужчину задержали, теперь ему грозит до 20 лет колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении маленького ребенка. Примечательно, что он женат и воспитывает дочь.

Ранее в Москве двое детей обвинили отца в многолетнем сексуальном насилии. Подозреваемый после этого сразу сбежал.