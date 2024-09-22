Семья Александра Маслякова обратилась в полицию после нападения на его могилу. Об этом сообщает Telegram-канал «КВН».

В официальном канале КВН написали, что по факту осквернения захоронения Александра Маслякова в полицию обратились администрация кладбища и семья телеведущего.

После нападения дебошира, который вырвал крест и фотографии с могилы Маслякова, захоронение уже привели в порядок.

«Крест восстановлен, и все необходимые меры приняты для обеспечения безопасности на территории кладбища», — сказано в сообщении.

Напомним, 22 сентября стало известно о нападении 19-летнего мужчины на могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище. Его удалось задержать и передать правоохранителям. По статье об осквернении захоронений дебоширу может грозить до трех месяцев ареста.

Ранее мы писали о том, что разгромивший могилу Маслякова вандал заявил, что тот не достоин там лежать.