Мужчина ожил в карете скорой помощи после наезда на кочку

В Индии пенсионер пришел в сознание в машине скорой помощи после того, как автомобиль наехал на кочку. Об этом сообщает NDTV.

По данным источника, когда врачи грузили в машину 80-летнего мужчину, он был без сознания. Родственники пожилого индуса допускали, что он больше не очнется, и стали готовить траурную церемонию. Тем не менее пенсионер все-таки пришел в сознание, удивив медиков.

Пенсионер пришел в себя после того, как карета «скорой» наехала на кочку. Как отметил внук мужчины, тот начал шевелить рукой и попытался заговорить. В настоящий момент индус находится в больнице под наблюдением специалистов на аппарате ИВЛ.

«Это чудо. Теперь мы надеемся, что дедушка скоро выздоровеет», — высказались родственники мужчины.

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