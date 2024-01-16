Москвич с пистолетом ради шутки попытался ограбить два кафе в ТЦ

В Москве местный житель стал фигурантом уголовного дела по статье о разбое после двух попыток ограбить кафе в одном из ТЦ. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Сначала 26-летний москвич посетил кальянную, которая расположена в ТЦ на Ладожской улице. Показав пистолет, он потребовал у сотрудниц отдать ему деньги из кассы, однако девушки ответили отказом. Тогда россиянин зашел с целью ограбления в заведение на другом этаже, откуда его также выгнали.

Сотрудники полиции задержали мужчину в хостеле на Спартаковской улице. Свои действия он назвал пранком, но против него все равно было возбуждено уголовное дело. Теперь жителю столицы грозит до 10 лет тюремного заключения.

Ранее стало известно, что в Москве местный житель купил билеты в театр за полмиллиона рублей и был обманут.

Также сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина напал в автобусе на мать двоих детей и выбил ей зубы.