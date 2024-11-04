Мужчина отрубил топором руку пассажиру электрички и ранил троих

Житель Франции напал с топором на пассажиров электрички на станции Озуар-ла-Ферьер (департамент Сена и Марна). Об этом пишет агентство Франс Пресс.

По данным источника, в результате ЧП пострадали четыре человека, двое из низ получили тяжелые ранения. На месте задействованы сотрудники полиции.

Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что около 8 утра (10:00 мск) злоумышленник ворвался с топором в поезд RER E, после чего отрубил руку одному из пассажиров и ранил в голову другого. В результате происшествия движение на линии было нарушено в обоих направлениях вплоть до вокзала Сен-Лазар в центре Парижа.

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