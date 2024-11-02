Нанес 11 ударов лопатой в жизненно важные места: мужчина убил брата за смех на похоронах кошки

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту убийства жителя Северной столицы. По подозрению в совершении преступления задержали брата жертвы.

Смертельный конфликт произошел на улице Утиной, передает Telegram-канал Фонтанка SPB Online. Там 43-летний мужчина устроил похороны кошки. Он копал могилу для животного, в то время как брат наблюдал за происходящим.

В какой-то момент родственник хозяина питомца посмеялся над происходящим. Петербуржец не стерпел такого отношения и нанес оппоненту 11 ударов лопатой в жизненно важные места.

Пострадавший получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу. Через неделю пациент скончался. Его брата задержали стража порядка. Мужчина уже был судим за вымогательство и убийство.

Ранее сообщалось, что на Алтае россиянин убил совком гостью с эпилепсией и отвез на скотомогильник. В сокрытии тела ему помогала возлюбленная.