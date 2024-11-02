Пытался вырвать у него ножницы: отец сломал руку 9-летнему сыну из-за испорченных фотографий

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку из-за травмирования несовершеннолетнего в Москве. На ребенка поднял руку отец. Мужчина вспылил из-за того, что сын изрезал семейные фотографии, передает Regnum.

Скандал произошел в квартире жилого дома на Верхней улице. Бывшие супруги ругались из-за жилплощади, а дети играли в соседней комнате. В какой-то момент 9-летний мальчик стал резать семейные фотографии, и это увидел отец.

Мужчина рассвирепел и попытался вырвать ножницы из рук несовершеннолетнего. В итоге мальчик получил травму.

«Мужчина с силой выкрутил руку сыну и забрал у него ножницы. Мать поняла, что ребенок не просто испугался, а получил травму, и отвезла его в больницу», — рассказал источник журналистам.

В больнице у школьник зафиксировали прелом руки. Произошедшим с мальчика заинтересовались в полиции.

Ранее в Якутске разговор с отцом учеников обернулся для учительницы сотрясением мозга. Кроме того, он угрожал женщине расправой.