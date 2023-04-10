В Забайкалье 15-летняя школьница насмерть отравилась алкоголем в свой день рождения

В поселке Дарасун, находящемся в Забайкальском крае, скончалась 15-летняя девочка. В свой день рождения школьница решила выпить алкоголь и насмерть отравилась. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на пресс-службу регионального СУ СК.

Праздник подросток отмечала 6 апреля. Она собрала друзей, подготовила все самое необходимое для вечеринки и даже запаслась крепким алкоголем, несмотря на то, что была несовершеннолетней. В течение вечера девочка решила выпить крепкое спиртное и сильно об этом пожалела.

Имениннице становилось все хуже и хуже прямо на глазах. Отравление оказалось настолько серьезным, что спасти девочку не удалось. На следующий день после дня рождения она скончалась. По предварительным данным, смерть наступила именно от алкоголя. Однако будет проведена судмедэкспертиза, которая покажет, от чего именно подросток лишилась жизни.

После трагического инцидента сотрудники правоохранительных органов опросили ее родных и близких. Возбуждено уголовное дело по причинению смерти по неосторожности.

Ранее в рабочем поселке под Новосибирском подростки облили женщину из баллончика и подожгли. Причиной гнева несовершеннолетних стало замечание от взрослой незнакомки.