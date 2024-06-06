У российского хоккеиста отобрали рюкзак с 10 млн рублей

В Колпинском районе Санкт-Петербурга неизвестные напали на игрока местной хоккейной команды в парадной многоквартирного дома и отобрали у него рюкзак с крупной денежной суммой. Об этом пишет Фонтанка.

По данным источника, нападение на 28-летнего спортсмена произошло в доме по улице Братьев Радченко. Злоумышленники накинулись на пострадавшего и отняли рюкзак с 9,7 млн рублей, предварительно распылив в его перцовый баллончик.

Деньги, по словам пострадавшего, принадлежат его 53-летнему знакомому.

В настоящий момент составлены приметы грабителей, которые были в масках. Возбуждено уголовное дело, преступников объявили в розыск.

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