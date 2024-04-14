Мужчина, напавший на людей с ножом в ТЦ Сиднея, был болен шизофренией
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Мужчина, устроивший поножовщину в торговом центре Сиднея, страдал от шизофрении. Об этом сообщает ABC News.
Выяснилось, что на посетителей ТЦ в Австралии напал 40-летний мужчина, который месяц назад переехал из штата Квинсленд в Новый Южный Уэльс.
По словам одного из правоохранителей, у злоумышленника обнаружили психическое заболевание. В 17 лет мужчине диагностировали шизофрению.
«Это наводит на мысль, что за последние несколько лет его психическое здоровье ухудшилось», – передает сотрудник полиции.
По информации от источника, до трагического случая в торговом центре мужчина не был судим. Также стражи правопорядка опровергли информацию о его связи с религиозными группами.
Напомним, 13 апреля в ТЦ Сиднея ворвался вооруженный ножом злоумышленник. Он начал нападать на людей, в результате чего погибли шесть человек. Отмечается, что один россиянин дал отпор преступнику. Он держал в руках столбик от ограждения и не давал мужчине приближаться к мирным гражданам.
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