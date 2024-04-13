Россиянин защитил посетителей ТЦ в Сиднее от вооруженного ножом мужчины

Россиянин защитил посетителей торгового центра в Сиднее от мужчины, устроившего поножовщину. Об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на эфир 7News.

13 апреля в один из торговых центров Сиднея ворвался вооруженный ножом мужчина и начал нападать на мирных граждан. Журналистам иностранного телеканала удалось пообщаться с некоторыми сотрудниками ТЦ, которые стали свидетелями поножовщины.

Очевидцы заметили, как злоумышленник караулил людей на эскалаторе. Также им удалось увидеть, как один россиянин дал отпор преступнику.

«Мужчина, который, как мне сказали, кричал на русском языке «Не подходи!», именно он держал в руках столбик от ограждения, пытаясь не допустить, чтобы (нападавший – прим. ред.) продвинулся дальше», – передает репортер.

Согласно предварительным данным, стражи правопорядка уже задержали злоумышленника.

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