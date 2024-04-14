Традиция обернулась трагедией: турист погиб в церкви от удара колокола

В Испании 30-летний турист получил удар по голове церковным колоколом и погиб на месте. Об этом сообщает mk.ru, ссылаясь на Daily Mail.

Ежегодно посетителям церкви Сант-Льоренс предлагают подняться на колокольню перед празднованием Святой Магдалены Ромерии. Турист решил почтить старинную традицию и забрался на башню вместе с семьей, однако колокол, который должен прозвенеть в начале церемонии, ударил его по голове.

Спасти мужчину не удалось ни врачам скорой помощи, ни очевидцу трагедии с медицинским опытом. На место происшествия также приехала пожарная команда, которая и забрала тело туриста.

На данный момент стражи правопорядка выясняют все обстоятельства случившегося. Группа психологов сейчас работает с родными и друзьями погибшего.

Чтобы почтить память молодого человека, мэр Пинель-де-Брей объявила трехдневный траур.

«Традиция звонить в колокол в честь Святой Магдалены существовала всегда. К сожалению, сегодня она закончилась плохо», – заявила Лаура Валлеспи.

По словам мэра, в связи с трагическим событием традиция может быть изменена.

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