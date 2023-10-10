Мужчина нанес смертельный удар табуретом 65-летней сожительнице

В Подмосковье мужчина убил табуретом 65-летнюю сожительницу. Удар пришелся в область головы, от которого она скончалась на месте. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального ГСУ СК России.

По данным источника, все произошло в городе Пушкино Московской области. 56-летний житель во время ссоры схватил деревянный табурет и нанес сожительнице удар в голову. Женщина скончалась на месте от полученной травмы.

Отмечается, что мужчина понял, что натворил и попросил соседей вызвать правоохранителей. Но приехавшим полицейским он рассказал, что это был якобы несчастный случай. Они раскрыли его обман. Криминалистам удалось установить, что произошло именно убийство.

Сообщается, что в отношении жителя возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас он задержан.

Похожий случай произошел в Санкт-Петербурге, где пьяный мигрант нанес смертельный удар в голову сожительнице. Правоохранители нашли труп 30-летней гражданки Узбекистана. На теле женщины были следы насильственной смерти.

Ранее мы писали о том, как в Архангельске мужчина пытался задушить 12-летнюю школьницу на глазах у прохожих.