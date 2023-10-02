Убил одним ударом: пьяный мигрант нанес смертельную травму сожительнице

Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина Узбекистана, которого задержали за убийство сожительницы в Северной столице. Мужчина нанес женщине один удар, который оказался смертельным, передает 78.ru.

Сообщение о гибели жительницы дома на Диагональной улице поступило в дежурную часть в ночь с воскресенья на понедельник. В ходе организованной проверки стражи порядка установили, что в арендуемом жилье находится труп 30-летней гражданки Узбекистана. На теле женщины были следы насильственной смерти.

На месте происшествия задержали сожителя иностранки. Он рассказал правоохранителям, что во время внезапно вспыхнувшей ссоры, будучи пьяным, нанес возлюбленной удар кулаком в голову, от чего та скончалась. Для установления точной причины смерти труп женщины будет направлен на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее в Новосибирске местный житель надел на шею беременной женщине ошейник и избил подручными предметами. О состоянии жертвы ничего не сообщалось.