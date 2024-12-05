Мужчина до смерти избил жену, узнав о ее желании развестись

В Подмосковье учитель математики до смерти избил жену, родившую ему троих детей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, между супругами произошел скандал из-за желания женщины развестись. Узнав об этом, россиянин начал ее избивать. У погибшей обнаружили перелом левого верхнего рога щитовидного хряща, а также кровоподтеки на лице и теле.

Сейчас мужчина задержан. Известно, что он больше двух лет работал учителем математики и информатики в средней школе. В мае этого года задержанный прошел аттестацию, которая показала его соответствие должности.

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