Отмечали рождение первенца: муж избил до смерти жену штопором в российском городе

В поселке Янино Ленобласти нашли изувеченный труп 38-летней женщины. Правоохранители подозревают, что ее мог убить муж.

Труп женщины обнаружили в квартире на улице Голландской. На теле погибшей зафиксировали раны правого уха, разрыв перепонки и глубокие ссадины на голове. Россиянка умерла вследствие закрытой черепно-мозговой травмы, пишет Telegram-канал Mash на Мойке.

Активное сопротивление полиции оказывал 36-летний супруг женщины. Он не подпускал врачей к телу жены. Наконец, его удалось отвезти в отделение как главного подозреваемого. Мужчина уже был судим за разбой, причинение тяжелого вреда здоровью и пьяную поездку. С места происшествия изъяли четыре бутылки вина и штопор — предполагаемое орудие убийства.

Месяц назад у супругов родился первенец. Именно это событие они отмечали накануне происшествия.

До этого в Екатеринбурге участник СВО убил бывшую возлюбленную и ее нового кавалера. Он зарезал пару в порыве ревности, а после кинулся в бега.