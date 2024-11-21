Нередко видели с разными кавалерами: россиянин вернулся из зоны СВО и убил бывшую возлюбленную

В Екатеринбурге участника СВО объявили в розыск по подозрению в убийстве. Он вернулся из зоны спецоперации и расправился с бывшей девушкой, которую приревновал к новому ухажеру, передает Ura.ru со ссылкой на источник.

Собеседник агенства рассказал, что мужчина недавно вернулся из зоны боевых действий в Екатеринбург. Там он повстречал бывшую возлюбленную и ее нового молодого человека. В порыве ревности он зарезал пару. После этого участник СВО подался в бега.

Соседи убитой екатеринбурженки рассказали журналистам, что ее нередко видели в окружении новых кавалеров.

«Она была красивой, коммуникабельной, любила веселую жизнь, легко заводила новые знакомства. Из ее квартиры часто доносилась громкая музыка. У нее есть трое детей, она их родила от разных мужчин», — рассказали знакомые жертвы.

Также журналисты связались с матерью убитой женщины. Однако, как выяснилось, она ничего не знает о случившемся.

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