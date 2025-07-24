Муж погибшей в катастрофе бортпроводницы Бессмертной пережил крушение самолета

Муж погибшей в авиакатастрофе бортпроводницы Анастасии Бессмертной пережил крушение самолета. Благодаря ему в 2011 году не погиб ни один человек, находящийся на борту. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, в 2011 году самолет Ан-24РВ выполнял рейс по маршруту Иркутск-Чита-Благовещенск-Хабаровск, и при заходе на посадку экипаж допустил уклон вправо. Это привело к тому, что борт столкнулся с деревьями и упал в лесу.

Перед падением бортмеханик Виталий Бессмертный по команде КВС повернул лопасти, что помогло выжить 41 человеку на борту — 36 пассажирам и 5 членам экипажа. В результате пострадало только 12 человек.

Напомним, Анастасия находилась на борту самолета Ан-24, который выполнял рейс Хабаровск-Благовещенск-Тында. Он перестал выходить на связь, предположительно находясь в нескольких километрах от последнего аэропорта маршрута. Никто из людей, находящихся в самолете, не выжил.

Ранее мы писали, что пассажирка самолета Ан-24 чудом не попала на борт из-за болезни внучки. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что разбившийся в Приамурье самолет Ан-24 попал в четыре авиаинцидента с 2018 года.