Мусорный контейнер раздавил убиравшего площадку россиянина

В городе Южноуральск Челябинской области местный житель погиб во время уборки мусорной площадки. Об этом пишет Ura.ru.

По данным источника, на мужчину рухнул контейнер, когда мусоровоз опускал его на землю.

Россиянина госпитализировали в больницу, где у него зафиксированы переломы ребер, внутреннее кровотечение и другие травмы. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

В региональном СКР организовали доследственную проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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