Поступила в крайне тяжелом состоянии: молодая актриса умерла в больнице после падения в пруд

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту инцидента с понтоном, который перевернулся в Екатерининском парке Петербурга. В результате случившегося погибла актриса из Москвы, еще четверо пострадали, передает Фонтанка.

Девушка попала в больницу около трех часов ночи в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее утопление и клиническую смерть. Несколько часов медики боролись за жизнь пациентки, но их старания оказались тщетны.

Еще двое пострадавших попали в больницу с переохлаждением. После оказания необходимой помощи их отпустили домой. По данным Фонтанки, инцидент никак не связан с Петербургским экономическим форумом и закрытым гала-концертом в Царском Селе.

Ранее в Зеленоградске подросток погиб, пытаясь вытащить из воды тонувших друзей. Все несовершеннолетние являются воспитанниками детского дома.