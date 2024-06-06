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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 06 июня 2024, 12:36
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Поступила в крайне тяжелом состоянии: молодая актриса умерла в больнице после падения в пруд

Московская актриса погибла, упав с понтона в Екатерининском парке Петербурга .
Поступила в крайне тяжелом состоянии: молодая актриса умерла в больнице после падения в пруд

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту инцидента с понтоном, который перевернулся в Екатерининском парке Петербурга. В результате случившегося погибла актриса из Москвы, еще четверо пострадали, передает Фонтанка.

Девушка попала в больницу около трех часов ночи в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее утопление и клиническую смерть. Несколько часов медики боролись за жизнь пациентки, но их старания оказались тщетны.

Еще двое пострадавших попали в больницу с переохлаждением. После оказания необходимой помощи их отпустили домой. По данным Фонтанки, инцидент никак не связан с Петербургским экономическим форумом и закрытым гала-концертом в Царском Селе.

Ранее в Зеленоградске подросток погиб, пытаясь вытащить из воды тонувших друзей. Все несовершеннолетние являются воспитанниками детского дома.

Источник фото:Freepik
Источник:Фонтанка
Автор:Артем Хохлов
Теги:
смерть
актриса