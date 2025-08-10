Мумию молодой россиянки нашли при вскрытии квартиры в Петербурге

В Санкт-Петербурге в одной из квартир обнаружили труп 34-летней женщины, который успел мумифицироваться.

Как пишет 78.ru, жители многоэтажки на Гатчинской улице несколько недель жаловались на неприятный запах в подъезде. В итоге на место были вызваны правоохранители, которые вскрыли квартиру и нашли разложившееся тело, лежавшее на полу в одной из комнат.

По предварительным данным, причиной смерти мог стать несчастный случай. Предположительно, девушка оступилась, упала и ударилась головой о стул. Все обстоятельства произошедшего установит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в Ленинградской области в одной из квартир жилого дома были обнаружены две мумии. Их нашли благодаря тому, что прорвало трубу. Мужчине было 54 года, а женщине — 72 года.

Также сообщалось, что в Петербурге промышленный альпинист случайно обнаружил в одной из квартир труп пожилой женщины. Ее тело пролежало более года и успело превратиться в мумию. Соседи погибшей рассказали, что она жила вместе с сестрой. При этом у родственницы были проблемы с головой.