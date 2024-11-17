Продукты в квартире датированы 2022-м годом: промышленный альпинист нашел «мумию» бабушки

В Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства смерти пожилой женщины. Ее тело пролежало в квартире, по предварительным данным, более года и успело превратиться в «мумию», передает 78.ru.

Страшную находку сделал промышленный альпинист в Купчино. Во время работ на Загребском бульваре он заметил в одной из квартир труп пожилой женщины. Предположительно, останки принадлежат уроженке Ленинграда 1961 года рождения.

Соседи погибшей рассказали, что она жила вместе с сестрой. При этом у родственниц были проблемы с головой. Кроме бездыханного тела, на месте обнаружили продукты, изготовленные еще в 2022 году.

Что стало причиной смерти женщины, пока не известно. Разбираться в этом будут сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Москве инвалид шесть дней пролежал в квартире с телом жены. Мужчина упал и не мог самостоятельно встать.