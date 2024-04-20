Мумифицированное тело женщины пролежало больше года в квартире на севере Москвы
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19 апреля в одной из квартир на севере Москвы обнаружили мумифицированное тело 56-летней женщины. Оно пролежало там больше года.
Как пишет телеканал РЕН ТВ, мумию нашли в доме на Дубнинской улице. Дверь в квартиру была закрыта изнутри.
«Следов борьбы и признаков насильственной смерти на теле женщины нет», — рассказал собеседник телеканала.
Информации о причине смерти женщины пока нет. Подробности уточняются.
Ранее подобная ситуация произошла на юге Москвы, где обнаружили мумифицированные тела пенсионерки и ее сына. Они находились в двухкомнатной квартире, но никто не догадывался о том, что людей уже нет в живых. Соседи жаловались на странный запах, но думали о жительнице другой квартиры.
Также мы писали, что в Москве между автосалоном и железной дорогой нашли мумифицированное тело. Предположительно, мужчина умер еще 10 месяцев назад.