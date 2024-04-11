Пенсионерка и ее сын за восемь месяцев превратились в мумии: соседи рассказали о странностях

Мумифицированные тела пенсионерки и ее сына нашли в квартире на юге Москвы. 10 апреля полицейские обнаружили трупы, которые пролежали около года в квартире на Булатниковской улице. Подробности сообщает mk.ru.

Оказалось, что тела принадлежат 68-летней женщине и 35-летнему мужчине, который является ее сыном. Они были в двухкомнатной квартире, но никто не догадывался о том, что людей уже нет в живых. Соседи жаловались на странный запах, но думали о жительнице другой квартиры, которая оказалась жива.

Теперь предстоит выяснить причину смерти пенсионерки и ее сына, будет проведена судмедэкспертиза. Пока даже непонятно, кто из них умер раньше. Но отмечается, что мумия мужчины была найдена на кровати, а женщины – в коридоре. Будто она упала и скончалась неожиданно.

Выяснилось, что у них остались еще две московские квартиры, которые сдавались в аренду. Но целый год никто не связывался с собственниками. За это время у них образовался коммунальный долг – более 300 тысяч рублей.

Соседи говорят, что умершие были странными людьми. Женщина ни с кем не общалась, как и ее сын. Но однажды мужчине пришла в голову идея порезать ножом все двери в подъезде с первого этажа по девятый. До сих пор непонятно, зачем он это совершил, так как угроз не поступало.

Ранее мы писали о том, что в Москве нашли мумию мужчины возле автосалона.