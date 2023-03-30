Пенсионер из Петербурга отправился в бар, а вернулся в машине скорой помощи

63-летний житель Выборгского района Санкт-Петербурга решил провести время в баре, но вернулся оттуда в машине скорой помощи. О подробностях случившегося сообщает «Фонтанка».

По данным издания, пенсионер хотел расслабиться вечером в баре, но обстановка накалилась и началась потасовка. Во время драки мужчина неудачно упал и ударился головой о стол. Сотрудники заметили следы крови и вызвали скорую помощь.

Пациента госпитализировали в тяжелом состоянии, выяснилось, что у него поражен головной мозг. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Сообщается, что по подозрению был задержан 42-летний мужчина, с которым пообщались, а после отпустили под обязательство о явке.

Ранее мы писали о том, как в Дмитрове соседи спасли упавшего в ручей пенсионера и обнаружили в его доме труп жены. Хозяин одного из частных домов заметил 84-летнего мужчину в ручье и сразу же ринулся к нему на помощь. К счастью, вовремя. К тому времени, как он успел добежать, пожилой гражданин еще не захлебнулся, но при этом голова его уже была под водой.

Как только пенсионера вытащили, он довольно быстро пришел в сознание. Правда, что произошло, он еще долго не осознавал. Как выяснилось позже, россиянин уже давно страдал деменцией.