Ударили даже беременную: 30 человек с битами напали на сотрудников бара в Москве

Около 30 человек с ножами, битами и пистолетами напали на сотрудников московского бара. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.

Инцидент произошел в ночь на 11 мая в баре на востоке Москвы. По версии источника РЕН ТВ, нападавшие были в масках. Они избили сотрудников заведения, кому-то из пострадавших нанесли ножевые ранения.

По данным mk.ru, один из нападавших битой ударил в живот беременную женщину. Ей удалось сбежать с места происшествия. Медики забрали ее под свое наблюдение.

Также злоумышленники отобрали у потерпевших телефоны и деньги, после чего буквально разгромили заведение. Всю установленную в баре аппаратуру и мебель сломали, а стекла, зеркала и витрины разбили.

После этого нападавшие скрылись в неизвестном направлении, но спустя короткое время по подозрению в данном преступлении в Москве задержали 22-летнего мужчину. Он скрывался на автомобиле каршеринга. Кроме этого, в Подольске задержали еще часть подозреваемых.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося и проводят различные проверки.

Издание mk.ru утверждает, что все задержанные оказались уроженцами Таджикистана, двое из них успели получить российское гражданство.

«По одной из версий, нападение произошло в отместку на то, что несколько дней назад хозяин бара заставил выплатить одного из гостей ущерб за сломанный в ходе драки стол», – отмечает источник.

Ранее сообщалось, что приезжий ограбил инвалида в парке Санкт-Петербурга.