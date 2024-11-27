Москвичка потребовала от Театра Олега Табакова компенсировать стоимость дивана

Москвичка потребовала от Театра Олега Табакова компенсировать ей стоимость дивана. Об этом сообщает РИА Новости.

Женщина утверждает, что мебель была испорчена в результате залива квартиры в 2021, 2022 и 2023 годах. Каждый раз составлялись акты о повреждениях, но представитель театра не согласился с размером ущерба. Суд назначил экспертизу, затраты на которую покроет театр. В настоящее время производство приостановлено.

Отметим, что пресс-служба театра не комментировала инцидент.

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