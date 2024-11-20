«Чувствовал»: Евдокия Германова рассказала об отношениях с Олегом Табаковым

Актриса Евдокия Германова рассказала о взаимопонимании с Олегом Табаковым и о том, откуда появились слухи о ее «скверном характере». 65-летняя артистка отпраздновала юбилей на сцене «Нового Театра» и дала интервью WomanHit.ru.

Женщина призналась, что Олег Табаков ее понимал. Также к ней относится Эдуард Бояков. А вот многие другие считают Евдокию «сложной актрисой». По ее мнению, такие слухи распространяют те люди, которые никогда с ней не работали.

«Да, есть эта дистанция, меня все очень настороженно воспринимают и ждут какого-то скандала. А потом, конечно же, происходит дружба и слияние. Мой «скверный» характер складывается у некоторых по разным причинам. Ведь я не скандалистка, я могу просто уколоть человека, высказать ему все в лицо, но только когда он, как говорится, захлестнет волной мое терпение», – объяснила звезда.

Актриса отметила, что у нее до последнего сохраняется «колоссальное терпение», ну а если его нарушить, то берегитесь.

Звезда вспомнила об Олеге Табакове. Она назвала его удивительным наставником и человеком, который видел в глазах душу, и никогда не ошибался.

«Он нас чувствовал. Он мне говорил всегда одну фразу: «Дусенька, в тебе столько вариантов. Договорись с собой». И для того, чтобы отобрать и скоординировать всю гамму, мне нужно самой проделать колоссальную работу, собрать это из нейронов. Все варианты упаковать в один, предложить и выполнить, кроме того, хорошо», – порассуждала Германова.

Артистка призналась, что Табаков советовал ей научиться владеть собой, чем она занимается до сих пор.

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