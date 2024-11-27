Страховщики засудили актера Александра Галибина за потоп в его квартире. Об этом сообщает mk.ru.

В декабре 2021 года в квартире актера Александра Галибина в Санкт-Петербурге прорвало трубу, через которую шла холодная вода. Из-за происшествия пострадала квартира этажом ниже. Оказалось, что недвижимость соседа актера была застрахована.

В итоге страховщики подали в суд на Галибина, чтобы взыскать с него сумму ущерба. Сначала иск подали в Петроградский суд Санкт-Петербурга, но позже выяснилось, что актер уже давно не живет в Северной столице. В итоге дело рассматривал Савеловский суд Москвы. Он удовлетворил иск страховщиков. Сумма исковых требований не раскрывается.

Актер Александр Галибин является народным артистом РФ, на его счету несколько десятков ролей в фильмах и сериалах. Самыми известными работами актера стали роли в «Мастере и Маргарите» и фильме «Романовы. Венценосная семья».

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