Москвичка обвинила в мошенничестве победителя «Битвы экстрасенсов» Краснова

Победителя 24-го сезона шоу «Битвы экстрасенсов» Артема Краснова обвинили в мошенничестве, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, на экстрасенса-вампира пожаловалась 46-летняя москвичка. Женщина утверждает, что заплатила владельцу Telegram-канала Краснова 10 тыс. рублей за консультацию по магии. Но после оплаты женщину заблокировали.

Против ясновидящего возбуждено уголовного дело.

Артем Краснов — экстрасенс и таролог, называющий себя вампиром. Он стал одним из самых обсуждаемых участников 24-го сезона программы.

Ранее стало известно, что медиум Александр Шепс зарабатывает около 2 млн рублей на продаже предметов, которые, как утверждает он сам, магические. В своем магазине он предлагает купить амулеты, обереги, камни и осиновые колы.

Также мы писали о том, что победитель седьмого сезона шоу «Битва экстрасенсов» Алексей Похабов разочаровался в эзотерике.