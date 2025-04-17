Миллионы на продаже амулетов: сколько и на чем зарабатывает звезда «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс

Медиум Александр Шепс зарабатывает около 2 млн рублей на продаже предметов, которые, как утверждает он сам, магические. В своем магазине он предлагает купить амулеты, обереги, камни и осиновые колы. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Шепс стал популярен в 2013 году, когда победил в шоу «Битва экстрасенсов». После этого он участвовал в «Экстрасенсы ведут расследование», «Экстрасенсы. Реванш». А сейчас он является одним из участников проекта «Битва сильнейших». В Интернете он известен еще и как мем. Благодаря этой славе Александр стал неплохо зарабатывать. Причем не только на съемках, но и на продаже «магических» атрибутов.

В магазине медиума средний чек составляет 2,5 тысячи рублей. А оборот кассы в месяц достигает 2 млн рублей. Самая дешевая вещь, которую предлагает купить Александр своим поклонникам, это кол, который нужно втыкать в осину в полнолуние. Стоит он 1 тысячу 100 рублей.

К слову, как удалось выяснить, у Шепса нет ИП. Все продажи он проводит через приятеля из Самары. Кроме того, экстрасенс устраивает сеансы с клиентами, на которых зарабатывает миллионы рублей.

Ранее Александр Шепс раскрыл правду о расставании с Мэрилин Керро.