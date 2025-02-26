«Давно отрекся от всего этого»: победитель «Битвы экстрасенсов» разочаровался в эзотерике

Победитель седьмого сезона шоу «Битва экстрасенсов» Алексей Похабов рассказал, почему перестал заниматься эзотерикой. Мужчина признался в интервью Леди Mail, что разочаровался в этом деле.

После окончания проекта звезда открыл свою школу, где обучал желающих основам магии. Но через некоторое время он прекратил уроки и стал экспертом по психологическому развитию и эмоциональной поддержке. Алексей признался, что перестал верить в магию. В том ему помог фильм «Идущие к черту».

«Считаю, этот проект положил тренд на разоблачение лжеэкстрасенсов. Когда он вышел, я еще сам занимался эзотерикой и, посмотрев этот фильм, понял: мы все, кто занимается «магией», теперь в опасности, ведь сейчас все больше людей начнет понимать, что к чему», – порассуждал знаменитость.

Похабов не стал скрывать от общественности перемену взглядов и комментировал решение завязать с магией. Несмотря на это, его снова пригласили принять участие в шоу «Битва экстрасенсов».

«Я им говорю, ребят, вы чего, я же уже давно отрекся от всего этого… Но их это не смутило, еще и деньги предложили за съемки в этой программе. Я, естественно, отказался», — признался он.

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