Был недоволен результатами своих анализов: мужчина угрожал взорвать кожно-венерологический диспансер

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Абакана, который намеревался взорвать кожно-венерологический диспансер. Мужчина, по данным Life.ru и Telegram-канала SHOT, был недоволен результатами своих анализов.

Местный житель наведался в медицинское учреждение днем. Он встал на крыльце, поднял предмет, на котором было написано «тротиловая шашка», и заявил о готовности устроить взрыв.

Через некоторое время на место прибыли сотрудники ОМОН. Они обезвредили мужчину и предоставили «шашку» для осмотра саперам. Специалисты в ходе изучения выяснили, что этот предмет не является взрывоопасным.

Из-за чего житель Абакана решился на такой отчаянный поступок, пока неизвестно. По предварительной версии, горожанин был сильно огорчен тем, что заразился венерическим заболеванием, и решил выплеснуть всю агрессию на медицинский центр.

Ранее в Подмосковье задержали 18-летнего студента, который хотел взорвать свой колледж. Молодой человек заявил, что таким образом пытался справиться со стрессом.