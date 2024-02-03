Угрожал въехать в здание колледжа со взрывчаткой: студента задержали за планирование массового убийства

Сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнего молодого человека, который заявил о готовности совершить массовое убийство. Студент хотел въехать в свой колледж на машине со взрывчаткой, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Правоохранители получили информацию, что в одном из чатов молодой человек раскрыл план по уничтожению учебного заведения в Подмосковье. Он написал о подготовке машины со взрывчаткой, чтобы въехать на ней в колледж.

После этого стражи порядка оперативно задержали студента. Во время беседы он заявил, что не собирался ничего взрывать, а свои мысли на эту тему объяснил стрессом, который выплескивал подобным образом. Несмотря на это, юношей заинтересовался Следственный комитет РФ.

Ранее суд приговорил 18-летнюю жительницу Уфы к колонии. Она планировала устроить теракт в школе.