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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 03 февраля 2024, 18:12
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Угрожал въехать в здание колледжа со взрывчаткой: студента задержали за планирование массового убийства

В Подмосковье задержали 18-летнего студента, который хотел взорвать свой колледж .
Угрожал въехать в здание колледжа со взрывчаткой: студента задержали за планирование массового убийства

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнего молодого человека, который заявил о готовности совершить массовое убийство. Студент хотел въехать в свой колледж на машине со взрывчаткой, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Правоохранители получили информацию, что в одном из чатов молодой человек раскрыл план по уничтожению учебного заведения в Подмосковье. Он написал о подготовке машины со взрывчаткой, чтобы въехать на ней в колледж.

После этого стражи порядка оперативно задержали студента. Во время беседы он заявил, что не собирался ничего взрывать, а свои мысли на эту тему объяснил стрессом, который выплескивал подобным образом. Несмотря на это, юношей заинтересовался Следственный комитет РФ.

Ранее суд приговорил 18-летнюю жительницу Уфы к колонии. Она планировала устроить теракт в школе.

Источник фото:Freepik
Источник:Life.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
учеба
угрозы