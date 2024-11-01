Годовалый малыш скончался в детском саду в российском городе: названа причина смерти

В одном из частных детских садов подмосковного Красногорска во время сна умер годовалый малыш. У ребенка обострилась пневмония, от которой его лечили на протяжении месяца.

1 ноября в яслях частного детского сада воспитательница обошла группу детей во время дневного сна. Внезапно женщина заметила, что один из малышей не дышит. Ребенка пыталась привести в чувства медсестра, но ей это не удалось. На место приехали медики, которые констатировали смерть, пишет mk.ru.

Издание сообщает, что почти месяц малыш боролся с пневмонией, а к группе присоединился на этой неделе. У ребенка наблюдался остаточный кашель — это могло стать причиной повторного инфицирования дыхательных путей.

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