Мужчина в одних трусах повис на кондиционере 12-этажного дома в Ставрополе, об этом сообщает РЕН ТВ.

Утром 27 декабря жители дома 20/7 по улице Тухачевского в Ставрополе оказались свидетелями необычного происшествия. Мужчина в одних трусах повис на кондиционере на высоте 12 этажа многоквартирного дома.

На кадрах, размещенных в соцсетях, видно, как мужчина сначала держится за блок кондиционера, а затем наступает на внешний подоконник окна. При этом из окна с ним говорила некая женщина, которая скорее всего, пыталась заставить мужчину вернуться домой.

Впрочем, на помощь вовремя пришли спасатели — они пригнали пожарную машину и протянули лестницу до 12 этажа. Мужчина смог самостоятельно спуститься. О причинах своего странного поступка он так и не сообщил.

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