Москвич весом 200 кг упал в ванной и не смог подняться. Об этом сообщает 360.ru.

По информации источника, инцидент произошел в доме на Волоколамском шоссе. Мужчина принимал водные процедуры, упал и не смог самостоятельно подняться.

Москвич вызвал сотрудников полиции на помощь. Прибывшие на место вызова сотрудники правоохранительных органов тоже не справились — у них не получилось поставить на ноги мужчину.

На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

