Опубликовано 21 ноября 2025, 13:241 мин.
Москвич весом 200 кг упал в ванной и не смог подняться
© freepik
Москвич весом 200 кг упал в ванной и не смог подняться. Об этом сообщает 360.ru.
По информации источника, инцидент произошел в доме на Волоколамском шоссе. Мужчина принимал водные процедуры, упал и не смог самостоятельно подняться.
Москвич вызвал сотрудников полиции на помощь. Прибывшие на место вызова сотрудники правоохранительных органов тоже не справились — у них не получилось поставить на ноги мужчину.
На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.
