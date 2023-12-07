В Лыткарино работник предприятия упал в ванну с щелочью и получил страшные ожоги

В Подмосковье 24-летний сотрудник предприятия упал в ванну с щелочью и получил страшные ожоги. ЧП произошло из-за несоблюдения техники безопасности.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Инцидент произошел на металлообрабатывающем заводе в Лыткарино. 24-летний химик-технолог недавно устроился на работу, утром 7 декабря он планировал чистку контактов аппаратуры.

В ванне размером 3 метра была щелочь с примесью цинка. Работник поскользнулся и упал в нее.

Мужчине удалось выбраться спустя 5 секунд, но химические вещества успели попасть в пищевод. Пострадавший смыл остатки вещества с кожи в душе, ему сделали промывание желудка, но спустя время сотруднику стало хуже. Ему вызвали скорую, работника доставили в реанимацию. У него сильный ожог пищевода и кожных покровов.

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