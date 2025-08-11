Спасателям пришлось доставать из ванной россиянку, запертую роботом-пылесосом. Об этом сообщает Газета.Ru.

Робот-пылесос случайно запер россиянку в ванной комнате. Устройство во время работы задело складной стул, который упал и заблокировал выход из ванной. В тот момент женщина находилась внутри.

Женщина в панике не поняла, почему не может выйти из ванной, ей резко стало плохо, она тут же позвонила в службу спасения. Прибывшие на место спасатели проникли в квартиру через окно, которое было открыто на проветривание и вызволили россиянку из плена.

