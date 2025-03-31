Москвич умер через несколько часов после отказа девушки выйти за него замуж

В Москве мужчина умер после того, как получил отказ от возлюбленной в предложении стать его женой. Его нашли без сознания через несколько часов после свидания. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 49-летний россиянин 30 марта решил организовать помолвку. Он предложил своей девушке выйти за него замуж, однако она его отвергла. Через непродолжительное время его нашли при смерти на кухне.

О критическом состоянии мужчины стало известно его соседям по квартире. Они экстренно вызвали бригаду скорой помощи, и его доставили в больницу. Однако спасти пациента медики уже не смогли. Он скончался.

Ранее в Новосибирске женщина попыталась сжечь бывшего возлюбленного. Она вылила горючее на его машину, а затем подожгла. Мужчина чудом успел покинуть автомобиль.

Также недавно в Бурятии мужчина зарезал сына сожительницы.